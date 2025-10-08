Zudem ist geplant, eine Art Schutzschild für die Ostflanke aufzubauen, zu dem auch der sogenannte Drohnenwall gehört. «Der Drohnenwall ist unsere Antwort auf die Realitäten der modernen Kriegsführung. Denken wir nur daran, was neulich in Polen geschah. Wir mussten sehr teure Systeme - Kampfflugzeuge der neuesten Generation - einsetzen, um relativ billige Massenwaffen abzuschiessen. Das ist nicht nachhaltig», sagte von der Leyen. Man brauche ein System, das bezahlbar und zweckmässig sei und eine schnelle Erkennung und bei Bedarf eine schnelle Neutralisierung von Drohnen ermögliche. Dabei könne man auch viel von der Ukraine lernen./aha/DP/mis