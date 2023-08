Die deutsche von Finck-Unternehmerfamilie will ihre Aktien am Industriekonzern Von Roll an den deutschen Hersteller von Isolierstoffen für die Elektro- und Elektronikindustrie Elantas verkaufen, wie die Unternehmen am Freitag gemeinsam mitteilten. Elantas wiederum gehört vollständig zum Spezialchemiekonzern Altana. Hinter Altana wiederum steht mit der BMW-Erbin Susanne Klatten eine andere deutsche Familiendynastie.