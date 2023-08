Am (heutigen) 11. August haben die Clair AG, über die die Familie von Finck die Mehrheit an Von Roll hält, und die deutsche Elantas einen Aktienkaufvertrag unterzeichnet, wie die Unternehmen am Freitag mitteilten. In diesem Rahmen sollen die von Clair gehaltenen Anteile über 80,89 Prozent an Elantas verkauft werden. Für die Aktien haben sich die Parteien auf einen Kaufpreis von 0,86 Franken je Aktie geeinigt. Elantas wiederum ist eine hundertprozentige Tochter des privat gehaltenen Spezialchemiekonzerns Altana.