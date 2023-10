Bis zum Ende der Angebotsfrist am vergangen Freitag wurden 28,7 Millionen Aktien angedient. Dies entspreche einem Anteil von 57,5 Prozent der Von Roll-Aktien, auf die sich das Kaufangebot bezieht, teilte Altana am Montag mit. Das Angebot sei damit zu Stande gekommen. Das definitive Zwischenergebnis wird am 2. November publiziert.