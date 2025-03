Deutschlands grösster Wohnimmobilienkonzern Vonovia bleibt trotz steigender Renditen zuversichtlich. «Wir kommen früher aus der Krise als viele andere», sagte Unternehmenschef Rolf Buch bei Vorlage der Jahreszahlen für 2024 am Mittwoch. Das Unternehmen werde seinen Wachstumskurs weiterhin verfolgen. Vonovia profitiert wie alle Vermieter von einer hohen Nachfrage nach Wohnraum in den Ballungsgebieten. Die Miete stieg 2024 im Schnitt auf 8,01 Euro pro Quadratmeter - das waren 3,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. In Deutschland betrug die durchschnittliche Monatsmiete per Ende Dezember 7,89 Euro pro Quadratmeter.