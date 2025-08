Deutschlands grösster Wohnimmobilienkonzern Vonovia wird nach Zuwächsen in der ersten Jahreshälfte zuversichtlicher für 2025. «Wir haben den Schalter für mehr Wachstum im richtigen Moment umgelegt, unsere Strategie funktioniert und zeigt Effekte», sagte Vonovia-Chef Rolf Buch bei Vorlage von Halbjahreszahlen am Mittwoch. Das zeige sich im stabilen Vermietungsgeschäft sowie deutlichen Zuwächsen des operativen Ergebnisses im Geschäft mit Zusatzleistungen, Projektentwicklung und Verkäufen von Immobilien. Zudem nehme der Mitte 2024 begonnene Aufwärtstrend bei den Immobilienwerten weiter Fahrt auf. An der Börse kamen die Nachrichten gut an.