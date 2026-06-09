«Wir sehen einen Verstoss gegen die Datenschutz-Grundverordnung», sagte der Vorsitzende Richter Simon Trost. Doch eine Höhe von 14 Millionen sei aus Sicht des Gerichts nicht zu rechtfertigen. «Wir sehen den Verstoss in einem milderen Licht.». So sei das Unternehmen kooperativ gewesen und habe daran gearbeitet, eine technische Lösung zu finden und ein konformes System aufzubauen. Es wäre der Deutsche Wohnen Gruppe aus Sicht des Gerichts allerdings möglich gewesen, «es schneller auf den Weg zu bringen».