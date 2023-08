Vonovia konnte in den vergangenen Jahren der Niedrigzinsphase vor allem über Zukäufe im In- und Ausland kräftig wachsen. Dazu profitierte der Konzern von steigenden Mieten in den Grossstädten und Neubauten. 2021 glückte Vonovia die Übernahme von Deutschlands zweitgrösstem Vermieter Deutsche Wohnen. Im vergangenen Jahr wurde Vonovia zudem grösster Aktionär beim Branchenrivalen Adler Group , der in schweres Fahrwasser geraten war. Insgesamt besitzt Vonovia als Europas grösstes privates Wohnungsunternehmen rund 548 000 Wohnungen in Deutschland, Schweden und Österreich./mne/nas/men