«Wir haben unsere starke Leistung in den Kerngeschäften Vermietung und Value-add fortgesetzt», sagte Unternehmenschef Luka Mucic laut einer Mitteilung. Damit habe das Unternehmen das geringere Tempo bei seinen Vertriebsaktivitäten ausgleichen können. Für die zweite Jahreshälfte rechnet der Manager damit, dass diese sowohl im Neubau als auch beim Verkauf von einzelnen Wohnungen an Fahrt gewinnen werden.