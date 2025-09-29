Buch wirbt für Zusammenarbeit mit Vonovia

Es mache keinen Sinn, dass Unternehmen wieder neue Werkswohnungsgesellschaften gründeten. Diese könnten nicht von Anfang an so effizient arbeiten wie ein grosses Wohnungsunternehmen. «Es ist viel besser, das mit Vonovia zusammen zu tun». Dies könne man machen, «indem wir bestehende Wohnungen zur Verfügung stellen oder neue bauen, die wir anschliessend im Auftrag von Dritten bewirtschaften»./mne/tob/DP/zb