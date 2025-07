Vor allem im Bereich Institutional Clients seien die Neugelder schwächer ausgefallen als erwartet, schreibt ZKB-Analyst Daniel Regli in einem Kommentar. So habe er nach den Abflüssen im ersten Quartal in dem Segment nun wieder mit besseren Zuflüssen im zweiten Quartal gerechnet. Im Bereich Private Clients sei das Nettoneugeld dagegen «solide» gewesen.