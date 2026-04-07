Vontobel hat den Angaben zufolge mit der Suche nach einem Standort für das neue Team begonnen. Die Bank strebt eine zentrale Lage in der Stadt an. Gleichzeitig sucht das Unternehmen weitere Berater und Teams für den Ausbau.
Mit dem neuen Standort richtet sich Vontobel laut eigenen Angaben gezielt an vermögende Privatkunden und Family Offices in Nordrhein-Westfalen. Die Region gilt als einer der wirtschaftlich bedeutendsten Räume Deutschlands mit zahlreichen Industrie- und Dienstleistungsunternehmen.
Private Kunden in Deutschland betreut Vontobel derzeit von München und Hamburg aus, während das institutionelle Geschäft und strukturierte Produkte in Frankfurt gebündelt sind. Insgesamt sind dafür rund 20 Anlageexperten vor Ort sowie zusätzliche Spezialisten am Hauptsitz in Zürich im Einsatz.
Die Bank ist gegenwärtig an 28 Standorten weltweit vertreten. Per Ende 2025 verwaltete Vontobel Vermögen von 241 Milliarden Franken.
to/
(AWP)