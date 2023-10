Abgang bereits bekannt

Vontobel hatte bereits im vergangenen Mai 2023 darüber informiert, dass Zeno Staub nach 22 Jahren bei Vontobel, davon 20 Jahren als Mitglied der Geschäftsleitung und 12 Jahren als CEO, sein Mandat spätestens zur kommenden Generalversammlung am 9. April 2024 niederlegen möchte. Er will sich stärker in der Schweizer Zivilgesellschaft engagieren und kandidiert als Nationalrat für «Die Mitte» im Kanton Zürich. Bis dahin werde er den neuen Co-CEOs für eine professionelle Übergabe zur Verfügung stehen.