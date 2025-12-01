Karila startete seine Karriere 2003 bei Glencore in London und war anschliessend bei Commerzbank-Dresdner im Handel mit exotischen Indexoptionen und Hybridanleihen tätig. Nach seinem Wechsel in die Schweiz leitete er bei Leonteq den Bereich Global Trading. Seit 2017 ist Karila bei Vontobel und baute dort innerhalb von SST den Bereich Investment Solutions auf.