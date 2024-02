Wie Vontobel weiter mitteilte, kauft das Unternehmen zudem eine «bedeutende Minderheitsbeteiligung» am britischen Unternehmen Ancala, einem privaten Infrastruktur-Manager. Damit wolle die Bank den Einstieg in den institutionellen Private-Markets-Bereich machen. Ancala verfügt laut den Angaben über verwaltete Vermögen (AuM) in Höhe von insgesamt mehr als 4 Milliarden Euro und verwaltet 18 Assets. Zum Kaufpreis macht die Bank keine Angaben.