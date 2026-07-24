Klare Fortschritte verzeichnet Vontobel zudem mit seinem Effizienzprogramm, das die Kosten um 100 Millionen Franken senkte. Das Programm schreite schneller als geplant voran, es soll nun bis Ende Jahr abgeschlossen werden. Das Aufwand-Ertrags-Verhältnis verbesserte sich sehr deutlich auf 67,9 Prozent (Vorjahr 77,9 Prozent). Damit blieb es auch unter dem Zielwert «über den Zyklus hinweg» von 72 Prozent.