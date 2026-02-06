Die Bank vermeldet zudem die Verlängerung des Aktionärbindungsvertrags der Pool-Aktionäre der Vontobel Holding. Die befristete Laufzeit des Vertrags werde nun um zehn Jahre bis zum 31. Dezember 2036 verlängert, danach werde er automatisch auf fortlaufender Basis alle fünf Jahre verlängert. Damit bekräftigten die Pool-Aktionäre, die insgesamt 50,87 Prozent an Vontobel halten, ihre Verbundenheit mit dem Unternehmen und seiner langfristigen Entwicklung, heisst es.