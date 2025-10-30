Die Bank Vontobel hat die verwalteten Vermögen in den ersten neun Monaten gesteigert. Dabei konnte die Vermögensverwaltungsbank von anhaltend starken Neugeldzuflüssen im Geschäft mit den Privatkunden profitieren. Dagegen setzten sich die Abflüsse im Geschäft mit den institutionellen Kunden auch im dritten Quartal fort.