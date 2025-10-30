Die ZKB könnte mit dem Kauf der Plattform ihr Dienstleistungsangebot ergänzen, schreibt die Kantonalbank. Sie festige so ihre Marktstellung im Schweizer Anleihengeschäft und baue sie bei den Privatplatzierungen signifikant aus. Mittelfristig stärke die Übernahme ausserdem die Digitalisierung der konventionellen Angebote in diesem Segment, so die ZKB.