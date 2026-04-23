Zuflüsse vor allem aus Fixed Income

Im Geschäft mit den institutionellen Kunden kam es im Startquartal netto zu Geldzuflüssen von insgesamt 0,3 Milliarden Franken. Im Jahr davor waren im gleichen Zeitraum noch 1,8 Milliarden abgeflossen. Die Zuflüsse stammten vor allem aus dem Bereich Fixed Income. Enthalten waren auch Abflüsse von Raiffeisen-Fonds (-1,0 Milliarden), wie Vontobel betont. Wie bereits angekündigt, sollen die Futura Fonds bis 2027 vollständig von Raiffeisen gemanagt werden.