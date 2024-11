Die verwalteten Vermögen lagen per Ende September bei 227,6 Milliarden Franken nach 225,9 Milliarden per Mitte Jahr, wie dem am Donnerstag veröffentlichten Handelsupdate der Bank zu entnehmen ist. Seit Jahresbeginn nahmen die Vermögen damit um 10 Prozent zu, wobei das Institut auch von einer positiven Marktperformance profitieren konnte.