Für Investoren bedeutet das Nachlassen des Warsh-Trades weniger Klarheit in einem ohnehin schwer zu navigierenden Markt. Ölpreise – ein zentraler kurzfristiger Treiber für Zinsen – folgen dem unberechenbaren Verlauf des Iran-Kriegs. Während Inflationssorgen zunehmen, bleibt die Hürde für Zinserhöhungen hoch, ebenso wie die für Senkungen – eine Dynamik, die die Spannungen innerhalb der Fed verstärkt hat. Darüber schwebt der KI-Boom, der das Wachstum gestützt, aber auch die Risikobereitschaft der Anleger erhöht hat.