STRASSENVERKEHR: Der Lockdown hatte massgeblichen Einfluss auf die Reduktion des Strassenverkehrs, so das BFS. Im ersten Corona-Jahr 2020 ging der Strassenverkehr erheblich zurück. Das zeigt sich sehr deutlich an der Anzahl der Strassentoten: Starben in der Schweiz im Jahr 2019 noch pro Million Einwohnern 42 Menschen, waren es 2020 nur noch 22, also 52,4 Prozent weniger.