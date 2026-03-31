Die Preise für nach Deutschland importierte Güter sind im Februar und damit vor dem Ölpreisschock in Folge des Iran-Kriegs weiter gesunken. Im Jahresvergleich fielen die Einfuhrpreise um 2,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Damit hat sich die Jahresrate im Vergleich zum Vormonat nicht verändert.