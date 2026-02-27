Zuvor hatte die «Washington Post» berichtet, dass Trump-Befürworter den Präsidenten zum Ausrufen eines Notstandes ermutigt hätten. Damit könnte er sich weitreichende Befugnisse sichern und Einfluss auf die im Herbst stattfindenden Zwischenwahlen nehmen. Als Grundlage für das vorgeschlagene Vorgehen verweisen Trumps Anhänger dem Bericht zufolge auf den Vorwurf, dass sich China in die US-Präsidentschaftswahlen 2020 eingemischt haben soll.