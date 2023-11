Wenige Tage vor möglichen Gesprächen zwischen Chinas Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Joe Biden wollen sich erneut hochrangige Vertreter der beiden grössten Volkswirtschaften der Welt treffen. Der chinesische Top-Finanzpolitiker He Lifeng will zu US-Finanzministerin Janet Yellen nach San Francisco reisen. Chinas Vize-Ministerpräsident werde von Mittwoch bis Sonntag dort sein, teilte das Aussenministerium in Peking am Montag mit.

06.11.2023 12:38