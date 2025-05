Ukrainischen Angaben zufolge wurden durch Drohnentrümmer in einem Bezirk von Kiew Teile eines Wohnhauses zerstört, in einem anderen brannten Wohnungen im siebten, achten und neunten Stock eines Gebäudes. Auch ein Supermarkt sei dort getroffen worden, teilte der Chef der Militärverwaltung, Tymur Tkatschenko, mit. Während des Luftalarms in der Stadt waren nach ukrainischen Medienberichten Explosionen zu hören. Auch am Morgen dauerte der Luftalarm in der Stadt an - Bürgermeister Klitschko wies die Menschen an, in Deckung zu gehen.