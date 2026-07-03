An diesem Samstag beginnen in Teheran die offiziellen Trauerfeierlichkeiten für den Ende Februar getöteten Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei. Erwartet werden mehrere Millionen Menschen. Zu den Zeremonien werden zudem hochrangige Vertreter der iranischen Regierung und des Militärs erwartet. Zehntausende Sicherheitskräfte sind in den Metropolen im Einsatz. Ab Montag soll ausserdem der Luftraum für mehrere Tage gesperrt werden. Chameneis Beisetzung ist für Donnerstag in seiner Heimatstadt Maschhad geplant./arb/DP/jha
(AWP)