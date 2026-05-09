Die exportgetriebene Wirtschaft hatte auch wegen eines massiven Überangebots in vielen ihrer Branchen mehr Waren in andere Weltmärkte wie Südostasien, Afrika und Europa geliefert. Die Problematik in Chinas Wirtschaft ist schon länger bekannt. Der Konsum im Inland ist unter anderem schwach, weil eine Immobilienkrise Ersparnisse vieler Menschen, die ihr Geld in eine Wohnung investiert hatten, schwinden liess.