Vor der neuen Verhandlungsrunde zwischen Russland und der Ukraine unter Vermittlung der USA geht der Luftkrieg weiter. In der Region Sumy im Norden der Ukraine wurde eine 68-jährige Frau bei einem russischen Drohnenangriff getötet, wie die regionale Staatsanwaltschaft mitteilte. Ihre beiden 7 und 15 Jahre alten Enkel sowie deren Eltern seien verletzt worden. Ausserdem wurden den Angaben nach eine Frau und ein Mann im Nachbarhaus verletzt.