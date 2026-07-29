Wie die «Vorarlberger Nachrichten» («VN») am Mittwoch berichteten, handelt es sich um den ersten österreichischen Zivilprozess rund um Anfang 2026 zurückgerufene Säuglingsnahrung. Das Kleinkind der Familie hatte Ende 2025 mehrere Wochen mit gesundheitlichen Beschwerden zu kämpfen, nachdem es mit der Babynahrung gefüttert worden war. Als das Kind nicht mehr mit der betreffenden Charge des Produkts gefüttert wurde, hätten die Symptome nachgelassen.