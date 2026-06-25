Nur digital erhältlich

«GTA VI» erscheint zunächst nur für die Spielekonsolen PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. PC-Spieler hingegen werden sich noch gedulden müssen. Kritik von einigen Spielern gab es dafür, dass es das Game zumindest vorerst nur digital und nicht auf physischen Datenträgern gibt: Auch wer sich eine Box kauft, bekommt darin einen Download-Code.