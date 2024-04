Der AfD-Politiker Björn Höcke hat sich am ersten Verhandlungstag seines Prozesses wegen Verwendung einer SA-Losung nicht zu dem Vorwurf geäussert. Sein Mandant werde sich vor dem Landgericht Halle später äussern und auch Fragen der Staatsanwaltschaft beantworten, erklärte einer seiner Verteidiger am Donnerstag. Der nächste Verhandlungstag ist am kommenden Dienstag geplant.