In den nächsten Jahren werde sich entscheiden, wie die klimaneutrale Wirtschaft aussehen und wo sie angesiedelt sein werde, sagte von der Leyen. Europa wolle dabei ein gewichtiges Wort mitreden. Rund 250 Milliarden Euro an bestehenden Mitteln sollten dafür umgewidmet werden. Sie stammen noch aus dem Corona-Hilfsfonds, der in der Pandemie mit gemeinsamen EU-Schulden aufgelegt wurde, um Investitionen anzuschieben. Von der Leyen verwies neben den USA und China auch auf Subventionspakete in Kanada, Japan, Indien und Großbritannien, was den Umweltschutz global vorantreiben dürfte. "Wir begrüßen das. Das sind gute Nachrichten." Europa müsse aber jetzt einen ähnlichen Schritt gehen.