Weiter sollen Onlineplattformen eine Kontaktstelle im Inland bezeichnen müssen. Für die Überwachung des Onlinehandels will der Bundesrat neue Instrumente einführen. Zur Deckung der Kosten der Überwachung könnte es eine Abgabe auf Waren geben, die Verwender in der Schweiz direkt aus dem Ausland erhalten.