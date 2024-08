«Kunden versuchen, vor dem Auslaufen des aktuellen Tarifvertrages am 30. September Waren zu importieren», sagte Rolf Habben Jansen, der Chef der weltweit fünftgrössten Container-Reederei, bei einer Online-Pressekonferenz am Montag. Ausserdem bauten US-Kunden ihre Lagerbestände wieder auf, nachdem sie im vergangenen Jahr wegen der gestiegenen Zinsen weniger Waren auf Vorrat gekauft hätten. Der Manager hatte bereits bei der Vorlage der Geschäftszahlen in der vergangenen Woche auf eine wieder anziehende Nachfrage hingewiesen.