79 Passagiere an Bord

Der Airbus A220 der Swiss war am 23. Dezember mit 74 Passagieren und fünf Besatzungsmitgliedern auf dem Weg von Bukarest nach Zürich, als der Jet wegen Triebwerkproblemen und Rauchs in der Kabine in Graz notlanden musste. Es handelt sich um den bislang folgenreichsten Zwischenfall in der 23-jährigen Firmengeschichte der Swiss.