Berlin, 11. Mai (Reuters) - Wenn am Sonntag in Bremen eine neue Bürgerschaft gewählt wird, wird das Ergebnis die Republik nicht unbedingt erschüttern. Denn das bevölkerungsmäßig kleinste der 16 Bundesländer weist traditionell Besonderheiten auf und gilt schon deshalb nicht unbedingt als politischer Trendsetter für andere Teile Deutschlands. Dennoch warten vor allem SPD und FDP nach mehreren Umfragen gespannt auf das Ergebnis. Mehrere Erhebungen deuten zum einen darauf hin, dass Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) weiter regieren darf - das wäre ein Schub für die in der Wählergunst eher kränkelnde Kanzlerpartei. Und nach mehreren Wahlschlappen in Folge macht sich die FDP Hoffnungen, zumindest an der Weser über die fünf Prozenthürde zu springen. Noch wichtiger aus Sicht der SPD: Bovenschulte könnte als Chef der bisherigen Rotgrünroten-Koalition die Sozialdemokraten wieder zur stärksten Kraft machen und damit den Absturz in der Bundeshauptstadt Berlin etwas überdecken. Der SPD-Politiker geht gerne mit der Zahl hausieren, dass Bremen in den vergangenen beiden Jahren zusammen das stärkste Wirtschaftswachstum unter den Ländern aufzuweisen habe. Zudem bekommt Bovenschulte gute persönliche Zustimmungswerte. Er liegt in der sogenannten Direktfrage weit vor seinem CDU-Herausforderer, dem bisherigen Landtagspräsidenten Frank Imhoff.