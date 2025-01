Während die Schweiz von niedrigen Inflationsraten profitiert, bleibt die Lage in der Eurozone schwieriger. Laut Eurostat liegt die Kerninflation in der Eurozone weiterhin bei rund drei Prozent, was den Preisdruck dort deutlich höher hält. Länder wie Deutschland und Italien verzeichnen besonders starke Teuerungen bei Energie und Lebensmitteln.