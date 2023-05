ADIDAS - Der neue Hoffnungsträger Björn Gulden würde gerne nach vorne schauen, doch auf der Hauptversammlung von Adidas in Fürth dürfte es am Donnerstag mehr um Vergangenheitsbewältigung gehen: Hat der Sportartikelkonzern bei der Partnerschaft mit dem US-Skandal-Rapper Kanye West zu spät die Reißleine gezogen, und wenn ja: warum? Kritische Fragen der Aktionäre wird sich dazu vor allem Aufsichtsratschef Thomas Rabe anhören müssen. Der Bertelsmann-Chef war anders als Gulden schon vor der Eskalation an Bord. Schließlich war es nicht das erste Mal, dass West, der sich inzwischen "Ye" nennt, ausfällig wurde. Doch seine "Yeezy"-Schuhe verkauften sich glänzend, und die Margen waren hoch. Nun steht Adidas vor einem Dilemma: Was tun mit den Millionen Schuhen, die noch auf Lager liegen - - ohne dass West noch davon profitiert? Das muss Gulden entscheiden.