TÜRKEI/WAHLEN - Vor der Parlaments- und Präsidentschaftswahl in der Türkei am Sonntag gehen Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan und sein Herausforderer Kemal Kilicdaroglu in die Schlussrunde des Wahlkampfes. Erdogan ist hauptsächlich bei Veranstaltungen in Istanbul unterwegs. In Umfragen liegt der langjährige Machthaber der AKP deutlich hinter Kilicdaroglu von der oppositionellen CHP. Offen ist allerdings, ob es im ersten Wahlgang eine Entscheidung gibt: Wenn keiner der beiden Kandidaten die absolute Mehrheit gewinnt, ist am 28. Mai eine Stichwahl fällig.