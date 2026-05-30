Solche Informationen würden nicht systematisch eingeholt, kritisiert Schlatter. Oft sei darum nicht bekannt, ob eine verwendete Waffe legal oder illegal gewesen sei, woher sie komme, ob sie meldepflichtig gewesen sei und ob der oder die Tatverdächtige den Behörden bekannt gewesen sei. Mehr Daten ermöglichten Risikoanalysen und gezielte Prävention.