Der Umsatz bewegte sich mit knapp 2,8 Milliarden Euro fast auf Niveau des Vorjahresquartals. Davon blieben vor Zinsen und Steuern sowie bereinigt um Sondereffekte (bereinigtes Ebit) 205 Millionen Euro übrig und damit 5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Unterm Strich entfiel auf die Kion-Aktionäre 90 Millionen Euro Gewinn, nach einem Verlust von rund 48 Millionen Euro im Vorjahr, als unter anderem Einmalkosten für ein Sparprogramm anfielen. Der freie Barmittelzufluss belief sich auf 47 Millionen Euro, während die Experten Mittelabflüsse erwartet hatten.