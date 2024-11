Der Schienen- und Verkehrstechnikkonzern Vossloh hat sich mit der Herausgabe neuer Aktien frisches Geld besorgt. Das Unternehmen verkaufte gut 1,75 Millionen Anteilscheine zum Stückpreis von 41 Euro. Der Bruttoemissionserlös liege bei 72 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am späten Dienstagabend im Werdohl mit. Das Grundkapital wurde so unter Ausschluss der Bezugsrechte von Altaktionären um zehn Prozent erhöht. Die Sauerländer wollen mit dem Geld die Übernahme des französischen Betonschwellenspezialisten Sateba teilweise finanzieren. Die im SDax notierte Vossloh-Aktie gab am Mittwoch nach.