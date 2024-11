Der Schienen- und Verkehrstechnikkonzern Vossloh will sich mit der Herausgabe neuer Aktien mit frischem Geld eindecken. Das SDax -Unternehmen will rund 1,75 Millionen neue Anteilscheine ausgeben, um damit zum Teil die Sateba-Übernahme zu stemmen. Das Grundkapital könnte so um bis zu zehn Prozent erhöht werden, teilte es am Dienstag nach Börsenschluss in Werdohl mit.