Im vergangenen Jahr profitierte Vossloh von einer hohen Nachfrage nach Bahninfrastruktur in Europa, aber auch insbesondere in afrikanischen Ländern wie Marokko und Algerien. Schuster sprach von einem »extrem starken Jahr«, im vierten Quartal habe der Konzern durch sein Projektgeschäft noch einmal »einen Push" erhalten. Aufs Gesamtjahr stiegen die Bestellungen auf den Rekordwert von gut 1,36 Milliarden Euro. Dabei konnte ein starkes Geschäft vor allem in Frankreich und den USA projektbedingte Rückgänge in Mexiko, China und Australien nicht ganz kompensieren. Der Umsatz erreichte mit 1,21 Milliarden Euro nicht ganz das Vorjahresniveau.