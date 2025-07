Die VP Bank Gruppe baut ihr Fondsgeschäft weiter aus: So übernimmt die Liechtensteiner Gruppe eine 40-Prozent-Beteiligung an der ebenfalls in Liechtenstein angesiedelten Embla Fund Management AG. Die VP Bank wird damit neue Hauptaktionärin des auf Fondsdienstleistungen spezialisierten Unternehmens und erhält auch Einsitz in den Verwaltungsrat.