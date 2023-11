VT5 will die Zusammenlegung mit der R&S Gruppe am 13. Dezember abschliessen, wie sie am vergangenen Mittwoch bekannt gegeben hatte. Mit der Übernahme durch VT5 soll R&S an die Schweizer Börse gebracht werden. Die Kotierung der Aktien an der SIX ist ebenfalls für den 13. Dezember geplant.