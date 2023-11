Die kotierte Special Purpose Acquisition Company (Spac) VT5 will bekanntlich die Baselbieter R&S Group an die Schweizer Börse bringen. Für diese sogenannte De-Spac-Transaktion hat VT5 eine Ausnahmeregelung der Übernahmekommission (UEK) in Bezug auf die geltenden Regeln zur Angebotspflicht erhalten, heisst es in einem Entscheid der Behörde vom Donnerstag.

02.11.2023 11:49