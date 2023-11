Die an der Schweizer Börse SIX kotierte Special Purpose Acquisition Company (Spac) VT5 will die Zusammenlegung mit der Baselbieter R&S Gruppe am 13. Dezember abschliessen. Um diesen Tag ist auch die Kotierung der Aktien an der Schweizer Börse SIX unter dem Namen R&S Group geplant, wie VT5 am Mittwoch in einem Communiqué mitteilte.

08.11.2023 09:37